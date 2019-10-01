ГИБДД установила в городах Свердловской области новые камеры возле школ и детсадов
Сегодня, 18:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В начале сентября Госавтоинспекция установила в свердловских городах новые камеры на скорость. Приборы расставлены на маршрутах, по которым дети ходят в образовательные учреждения. Такая мера принята для безопасности школьников, сообщают в ГИБДД Свердловской области.
За первый месяц работы установленные камеры зафиксировали более пяти тысяч нарушений, допущенных водителями. Новые видеоприборы для замера скорости автомобилей появились в сёлах Некрасово, Светлое, Филатовское, Покровское, Рыбниковское, Кочневское, Аятское, Николо-Павловское, посёлках Восточный, Санаторный, Привокзальный, Октябрьский, городах Арамиль, Новая Ляля, Красноуфимск, Хрустальная, Среднеуральск, Верхотурье.
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