Кто преподаёт в новой школе Нижнего Тагила

Недавно построенная школа № 100 — это не только стены, мебель и интерактивные доски. Под своей крышей новое учреждение собрало разных по возрасту, опыту и интересам преподавателей. В «сотой» преподают учителя и с 30-летним опытом, и те, кто только-только закончил учебное заведение. По подсчётам директора Дмитрия Язовских, средний возраст преподавателей — 37 лет. Сам он говорит, что молодость — это недостаток, который со временем проходит, и характеризует коллектив как специалистов, которые хотят и умеют работать.

Евдокимова Татьяна Дмитриевна

Татьяне Дмитриевне 25 лет. Молодая преподавательница начальных классов ранее работала в 61-й школе на Вагонке. Узнав про 100-ую школу, решила попробовать себя в новых условиях. Девушка отмечает, что здесь много современных технологий, современное оборудование, а также хорошая атмосфера.

Я переживала по поводу того, что меня здесь ожидает. Но всё хорошо, коллектив очень дружный, завуч вообще прекрасная, понимающая,сказала Татьяна Дмитриевна.

Сеннова Ксения Вячеславовна

Опыт работы Ксении Вячеславовны уже 21 год. До этого она работала в школе № 40. В новой она видит движение и развитие, поэтому ушла с предыдущего места работы. Преподаватель говорит, что дети — разные, но все любимые. На новом рабочем месте Сеннова особенно отмечает современность оборудования и технологий.

Начальство, с одной стороны, лояльное, с другой стороны, требовательные. Очень комфортно работать с таким начальством, когда поймут, поддержат, направят, рассказала Ксения Вячеславовна.

Санникова Светлана Владимировна

Светлана Владимировна три года преподавала в младшем звене в школе № 40. Преподаватель с теплотой отзывается о детях, которые, как сразу выяснилось, пришли с хорошей подготовкой, о сплоченном и интересном коллективе, а также об оснащенности учреждения. Говорит, что о переходе в новую школу, нисколько не пожалела.

Есть очень много опытных педагогов. Нам молодым специалистам есть чему у них поучиться, поделилась Светлана Санникова.

Суворова Дарья Александровна

Молодой специалист 20 лет сразу после окончания педагогического колледжа устроилась в новую школу учителем первого класса. Никакую деятельность не рассматривала, кроме преподавательской. Дарья Александровна говорит, что дети все особенные, маленькие, смешные. Трудность преподаватель видит в новых технологиях, за которыми не всегда можно успеть.

В школе мне нравится. Конечно, нравится! Как здесь может не нравиться? поделилась она.

Николаева Светлана Александровна

Преподавала в сельской школе около 30 лет. Я работала в сельской школе около 30 лет. В 100-й школе отмечает условия, которые способствуют развитию подрастающего поколения: пособия, конструкторы, дидактические материалы. В классе Светланы Александровны 16 мальчиков и 9 девочек.

Переход в эту школу, может быть, для меня какой-то вызов. Для меня это точка роста, возможность творить. Моё кредо — самообразование. Я очень благодарна судьбе, что я здесь, рассказала Светлана Александровна.

Карташова Анна Андреевна

До этого работала в в горно-металлургической школе и школе № 90. В «сотой» Анна Карташова видит новые возможности и интерес. В начальном классе учителя более 20 человек, 11 из них хоккеисты клуба «Кристалл», которыми она гордится, называет их «маленькими звёздочками». Помимо хорошего коллектива детей, отмечает слаженность родителей, которые взаимодействуют друг с другом в дружеской обстановке.

Коллектив очень теплый, дружный, мы все друг за друга горой. Все такие активные и позитивные, с активной позицией, поделилась Анна Карташова.

Токарева Марина Александровна

До этого Марина Александровна работала в школе Екатеринбурга. Говорит, что по сравнению со старым местом работы, школа № 100 выгодно отличается. Из-за очень большого количества преподавателей, учительница даже не успела познакомиться с некоторыми. В 3 «Г» классе Марины Токаревой очень много мальчиков, но трудностей у неё не возникает в работе с детьми, так как они уже были сплочены.

Шикарная школа. Я довольна,сообщила она.

Дягилева Татьяна Александровна

Двадцатилетняя Татьяна Александровна является преподавателем 4 «Д» класса, в котором обучается 28 детей. В школу пришла сразу после окончания педколледжа № 1. Сложностью для неё является то, что дети в её классе собрались из разных школ и все они абсолютно разные: кто-то более скромный, а кто-то более раскрепощен. По словам молодого преподавателя, коллектив в школе доброжелательные, все помогают советом.

Абсолютно не пожалела, что пришла сюда,сказала Татьяна Дягилева.

Евстратов Алексей Андреевич

Алексей Андреевич стал в этой школе учителем технологии. Сюда он пришёл сразу после армии. О том, что пришёл сюда не жалеет. Отмечает дружный и молодой коллектив, который помогает и поддерживает в каких-то ситуациях.

Новая школа, новый коллектив, новые детишки, новая жизнь, поделился Алексей Андреевич.

Калинин Андрей Александрович

Шесть лет Андрей Александрович работал в двух школах в № 23 и № 30 физруком (5 лет прим.ред.). В новой школе он решил реализовать себя в новом формате — учителя ОБЖ. Дважды он уходил из преподавательской деятельности, но как говорит сам, образование и преподавание — его призвание. Новую школу сравнивает с квартирой в новостройке, в которой ранее никто не жил и никто не портил ауру. Впечатления от нового здания только положительные.

Отношение детей — то, ради чего я задержался в образовании,сообщил Андрей Александрович.

Семешко Анастасия Алексеевна

Молодая двадцатилетняя учительница физической культуры младших классов устроилась в школу № 10 сразу после педагогического колледжа № 2. Как учитель физкультуры отмечает отличные условия для спортивных занятий с детьми. Как и многие другие говорит, что коллектив дружный, а более опытные преподаватели приходят на помощь молодым.

Я вообще всё ещё под впечатлением нахожусь, хотя вроде более менее адаптируюсь. Самое главное, я иду на работу с удовольствием, с улыбкой каждое утро,поделилась Анастасия Семешко.

Стрельников Максим Ильич

Ранее Максим Ильич преподавал биологию в школе № 5, в педколледже № 1, а до этого в 45 школе. Ушел со старого места, потому что это новая школа, новый коллектив, новое оснащение, новые ребята.Учитель доволен ребятами, особенно 8 «Г».

Всё хорошо, позитив!сказал он.

Обухова Лариса Валерьевна

Литературу и русский язык Лариса Валерьевна ведет уже 30 лет. О школе говорит, как о месте новых возможностей и перспектив создать что-то новое с нуля. Под этим она подразумевает литературный театр, для которого есть все необходимые компоненты: место, желание, возможность, дети. О театре давно мечтала, так считает его востребованным и необходимым, особенно для подростков 8-11 классов, которым необходимо реализовать себя.

Для учителя коллектив был аргументом «за» устройство в новую школу. Коллектив считает интересным и работоспособным. Считает, что не только молодые специалисты перенимают опыт более взрослого поколения, но и они учатся у новеньких.

Особый интерес для Ларисы Валерьевны представляет работа администрации с преподавательским составом. Такого позитивного настроя со стороны начальства она давно не видела, но мечтала о таком.