Партия «Родина» попросила министра Лаврова помочь в деле екатеринбуржца в Тайланде

Прошу Министерство иностранных дел России и посольство иностранных дел в Королевстве Таиланд вмешаться в судьбу гражданина РФ, жителя г. Екатеринбурга Вадима Веденяпина.сообщается в письме

Вадим оказался под следствием из-за того, что подарил так называемый «билет банка приколов» местным жителям Таиланда на отдыхе. По словам его супруги, по тайским законам мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

Как рассказывает супруга свердловчанина, сегодня состоится суд. Против него свидетельствует трое жителей Таиланда. Супруга рассказала, что сувенирные деньги супруг взял с собой из России и во время отдыха в баре решил подарить их местному жителю. Никакого умысла, чтобы расплачиваться подделками у него не было.