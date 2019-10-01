Пожаловавшаяся Путину медсестра из Серова готова уйти из профессии

Девушка в беседе с журналистами назвала ситуацию в Серове болотом и подчеркнула, что ей нужно набраться сил и пока она не знает, вернется ли она в государственное здравоохранение или же пойдет в частные клиники. Девушка подчеркнула, что может вообще сменить профессию.