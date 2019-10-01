Пожаловавшаяся Путину медсестра из Серова готова уйти из профессии
Сегодня, 10:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Лидер серовской ячейки профсоюза «Альянс врачей» Парвин Салаева после того, как ей пришлось уволиться из больницы в связи со скандалом из-за низких зарплат, сообщила, что может уйти из профессии, сообщают ЕАН.
Девушка в беседе с журналистами назвала ситуацию в Серове болотом и подчеркнула, что ей нужно набраться сил и пока она не знает, вернется ли она в государственное здравоохранение или же пойдет в частные клиники. Девушка подчеркнула, что может вообще сменить профессию.
Напомним, в Серове скандал разразился весной этого года. Медики серовской больницы обратились в прокуратуру и к президенту России Владимиру Путину. Медики пожаловались на низкие зарплаты. После этого Парвин Салаева, с ее слов, подверглась нападкам руководства больницы. В том числе, у девушки в шкафу на рабочем месте во время отсутствия были найдены прекурсоры наркотиков.
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