Родственники погибших дятловцев обратились напрямую к Путину
Родственники членов группы Игоря Дятлова, погибших в 1959 году при странных обстоятельствах, намерены сегодня отправить обращение Владимиру Путину, сообщает Znak.ru.
Адвокат родных Евгений Черноусов рассказывает, что родственники обращаются к президенту с просьбой побудить Следственный комитет возбудить уголовное дело по поводу событий 60-тилетней давности и нормально расследовать его.
Все факты указывают на то, что уголовное дело было фикцией. Многие документы оформлены не в соответствии с инструкцией, учета дела как такового не было. Все причастные лица, в том числе и прокурор РСФСР, делали вид, что все хорошо. Такое событие могли скрыть только в одном случае – если произошла техногенная катастрофа, о которой нельзя говоритьпояснил Черноусов.
Расширенную версию обращения к президенту РФ родственники дятловцев направят в СКР и Генпрокуратуру РФ. Напомним, что летом родственники уже обращались в прокуратуру, однако это обращение переадресовали в Генпрокуратуру РФ.