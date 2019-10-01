Родственники погибших дятловцев обратились напрямую к Путину

Все факты указывают на то, что уголовное дело было фикцией. Многие документы оформлены не в соответствии с инструкцией, учета дела как такового не было. Все причастные лица, в том числе и прокурор РСФСР, делали вид, что все хорошо. Такое событие могли скрыть только в одном случае – если произошла техногенная катастрофа, о которой нельзя говоритьпояснил Черноусов.