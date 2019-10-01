Свердловская область возглавила рейтинг регионов по количеству детских преступлений

Больше всего несовершеннолетних, преступивших закон, выявлено в Свердловской области — 1281. Далее идут Челябинская (1045) и Кемеровская (874) области. Высокий показатели детской преступности отмечаются также в в Иркутской области (803) и Пермском крае (737).

По мнению полковника милиции в отставке и бывшего сотрудника ГУУР МВД СССР Евгения Черноусова, высокая детская преступность на Урале связана с проходящим через Свердловскую, Челябинскую и Кемеровскую области каналом наркотрафика. Ещё одной причиной Черноусов называет большое количество неблагополучных семей в промышленных районах.