Свердловская область возглавила рейтинг регионов по количеству детских преступлений
Сегодня, 16:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Генпрокуратура России обнародовала данные по количеству преступлений, совершаемых детьми в различных регионах страны, сообщает News.
Больше всего несовершеннолетних, преступивших закон, выявлено в Свердловской области — 1281. Далее идут Челябинская (1045) и Кемеровская (874) области. Высокий показатели детской преступности отмечаются также в в Иркутской области (803) и Пермском крае (737).
Самое маленькое количество правонарушений, совершённых детьми, в Чечне (2), Чукотском (14) и Ненецком (19) автономных округах.
По мнению полковника милиции в отставке и бывшего сотрудника ГУУР МВД СССР Евгения Черноусова, высокая детская преступность на Урале связана с проходящим через Свердловскую, Челябинскую и Кемеровскую области каналом наркотрафика. Ещё одной причиной Черноусов называет большое количество неблагополучных семей в промышленных районах.
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