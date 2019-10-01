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В Москве днем был дерзко убит сотрудник центрального аппарата СК. Данный факт уже подтвердили в ведомстве. Полковник Владислав Капустин вышел из здания, чтобы обратиться к гражданам, желающим попасть на прием в ведомство. В этот момент к нему со спины подбежал мужчина и нанес ножевое ранение.

Наш товарищ выполнял свои обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение. Владислав Капустин был экстренно госпитализирован для проведения операции, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось,говорится в сообщении СК.

На проходной СК России зарезали мужчину

Нападавший задержан, сообщается, что он состоит на учете в связи с психическим заболеванием. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Напавший с ножом на сотрудника СК России в Москве задержан

Сегодня утром стало известно, что турист из Екатеринбурга во время отдыха в Таиланде в шутку подарил местным жителям «билеты банка приколов». Однако аборигены не оценили чувство юмора россиянина и сообщили в полицию. А местные силовики сочли, что екатеринбуржец захотел расплатиться в баре фальшивыми долларами. Теперь семья свердловчанина собирает деньги на адвокатов. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Жителя Екатеринбурга задержали в Таиланде за сувенирные деньги

Тем временем в сфере здравоохранения продолжают бушевать страсти. После скандала с массовым увольнением тагильских хирургов волна «медицинских бунтов» дошла до Центра онкологии им. Блохина. Там массово увольняются врачи, которые недовольны политикой нового руководства. Минздрав России уже вмешался в ситуацию и даже опубликовал официальное сообщение на сайте ведомства. Согласно официальному заявлению, врачи, обратившиеся за помощью в СМИ, — сами виноваты.

Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии. Требования, которые предъявляет к коллективу директор С. Р. Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных,говорится на сайте.

26 сотрудников НИИ детской онкологии Центра Блохина хотят уволиться

Не обошлось и без крупных кадровых изменений в правительстве регионов. Наиболее обсуждаемым стало назначение нового главы правительства Крыма. 1 октября на внеочередном заседании Госсовета Крыма на должность председателя Совмина утвердили Юрия Гоцанюка. Его кандидатуру поддержали 67 депутатов. Ранее пост занимал Сергей Аксенов.