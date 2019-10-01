В Екатеринбурге открывают новую подстанцию скорой помощи

На торжественном мероприятии будут присутствовать заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, а также мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. На новой подстанции будут дежурить пять бригад медиков. Из них три — общепрофильные, одна — педиатрическая и еще одна бригада — реанимационная. На подстанции будут работать 61 медик и 39 водителей.