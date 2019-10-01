В Екатеринбурге рассказали, почему погас Вечный огонь

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В столице Урала пояснили, почему 30 сентября погас Вечный огонь, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Как оказалось, причиной затухания Вечного огня стал мусор. В пресс-службе АО «Екатеринбурггаз» пояснили, что сообщение им поступило от местных жителей. На месте обнаружилось, что причиной инцидента стал мусор, забившийся в форсунки.
В организации отметили, что мусор в Вечный огонь могут бросать сами горожане, а также его приносит ветер.
Напомним, 26 сентября в Нижнем Тагиле СМИ опубликовали информацию о том, что дети сжигали венки на Вечном огне.
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