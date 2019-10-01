В Екатеринбурге рассказали, почему погас Вечный огонь

Как оказалось, причиной затухания Вечного огня стал мусор. В пресс-службе АО «Екатеринбурггаз» пояснили, что сообщение им поступило от местных жителей. На месте обнаружилось, что причиной инцидента стал мусор, забившийся в форсунки.

В организации отметили, что мусор в Вечный огонь могут бросать сами горожане, а также его приносит ветер.