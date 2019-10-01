В Екатеринбурге снесут горевшую пять раз заброшенную школу

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До середины декабря планируется снести школу № 41 на ВИЗе в Екатеринбурге. На работы по сносу выделено 25 миллионов рублей. Информация об этом была размещена на сайте госзакупок, сообщает портал E1.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Здание на улице Котельникова, 5А уже давно стоит заброшенным. Живущие рядом люди попросили о его сносе. В начале августа к главе города Александру Высокинскому обратились две жительницы и пожаловались, что возле школы опасно ходить.
Тогда Высокинский пообещал, что до конца года школу снесут. Он рассказал, что под снос предполагаются и другие дома, расположенные рядом в частном секторе.
На месте старого здания будет выстроена новая школа. Планируется, что в нее пойдут 925 школьников, а деньги будут выделены администрацией в 2020-2021 году.
Через год после закрытия в школе поселились бездомные. Кроме того, она уже несколько раз горела.
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