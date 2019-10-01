В Екатеринбурге суд оставил виновника смертельной аварии на улице Малышева в СИЗО
Сегодня, 21:14ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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1 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Владимиру Васильеву, который обвиняется в смертельном ДТП на улице Малышева, срок ареста, сообщает «Комсомольская правда».
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По решению суда в СИЗО Васильев проведёт до 12 февраля. Основанием для этого стала тяжесть преступления, а также широкий общественный резонанс. Кроме того, по мнению следователя, «домашний арест не гарантирует надлежащее поведение».
Источники в силовых структурах утверждают, что отец обвиняемого — бывший заместитель начальника управления Росгвардии по Уральскому округу Сергей Васильев. Мать Васильева на суде эту информацию подтвердила.
Напомним, 4 августа Васильев вместе с другом ехали с вечеринки. В центре Екатеринбурга, превысив скорость, автомобиль протаранил четыре машины. В результате аварии погибли водитель такси и его пассажир.
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