В Екатеринбурге суд оставил виновника смертельной аварии на улице Малышева в СИЗО

По решению суда в СИЗО Васильев проведёт до 12 февраля. Основанием для этого стала тяжесть преступления, а также широкий общественный резонанс. Кроме того, по мнению следователя, «домашний арест не гарантирует надлежащее поведение».

Источники в силовых структурах утверждают, что отец обвиняемого — бывший заместитель начальника управления Росгвардии по Уральскому округу Сергей Васильев. Мать Васильева на суде эту информацию подтвердила.