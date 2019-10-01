В Екатеринбурге темой ледового городка станет «Открытие Антарктиды»

Городок украсят ледовые фигуры в виде пингвинов, айсбергов и кораблей. Также в ледовом городке установят ледяных Деда Мороза со Снегурочкой, лабиринт для детей, горки и арку с сердцами. Стоимость контракта составит 24,5 млн рублей. Городок построят к 27 декабря.