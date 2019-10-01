В Екатеринбурге темой ледового городка станет «Открытие Антарктиды»
Сегодня, 19:57ОбществоФото: проектная документация
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В этом году ледовый городок в Екатеринбурге будет посвящен 200-летию со дня открытия Антарктиды российскими мореплавателями, сообщается на сайте госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
Городок украсят ледовые фигуры в виде пингвинов, айсбергов и кораблей. Также в ледовом городке установят ледяных Деда Мороза со Снегурочкой, лабиринт для детей, горки и арку с сердцами. Стоимость контракта составит 24,5 млн рублей. Городок построят к 27 декабря.
Также в городке будет установлена пятидесятиметровая искусственная елка с подсветкой из 5400 ламп.
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