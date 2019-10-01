В Нижнем Тагиле на проспекте Строителей восстановят аллею и спуск к пруду
Сегодня, 19:07ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле реконструируют территорию между домами №13 и 17 на проспекте Строителей, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее от этой площадки вела аллея к Тагильскому пруду. Позднее там расположилось летнее кафе, которое теперь не работает. На данный момент там, где располагалась аллея, стоят контейнеры.
В ходе объезда Ленинского района Владислав Пинаев рассказал, что в планах восстановить аллею. Глава города предположил, что, возможно, кто-то из студентов архитектурной академии захочет сделать этот проект в рамках дипломной работы. Напомним, недавно администрация заключила договор с архитектурной академией
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