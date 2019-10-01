В Нижнем Тагиле планируют воостановить теплицы «Горзеленхоза»

Такое решение принял глава города Владислав Пинаев во время посещения питомника. По словам директора хозяйства Бориса Долматова, основное направление их работы — это выращивание кустарников и деревьев, а также уход за зелёными насаждениями.

На территории питомника уже высажены молодые яблони, рябины, березы, кизильник, липы и серебристые тополя. В будущем году окрепшие саженцы украсят дворы, ТОСы и общественные территории Нижнего Тагила,рассказал Борис Долматов.

Кроме того, питомник готов выращивать цветочную рассаду для клумб города. Однако для этого необходимо капитально отремонтировать теплицы. Они пришли в негодность в период, когда хозяйство было передано в руки частного предпринимателя.

Владислав Пинаев пообещал оказать финансовую поддержку. Он распорядился подготовить проект реконструкции и предусмотреть работы в бюджете на 2021 год.