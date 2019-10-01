В поломке моста через реку в поселке Махнево подозревают местного депутата

Причиной подозрений стало то, что за несколько дней до ЧП по мосту проезжал грузовик, гружённый щебёнкой, который принадлежит депутату. Водитель КрАЗа ехал по мосту, начал забираться на берег, но, не справившись с управлением, рухнул в воду.

Грузовик упал в воду как раз в том месте, где через несколько дней обрушились плиты. Позже выяснилась, что в том месте под плитами сломалась металлическая балка,сообщает источник издания.

Напомним, 17 сентября в посёлке Махнево обрушился мост, который был отремонтирован в середине августа.