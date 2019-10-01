В Свердловской области ко дню музыки открыли шесть виртуальных концертных залов
Сегодня, 21:46ОбществоФото: департамент информполитики Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На Урале в шести городах открылись виртуальные концертные залы. Это событие приурочено к Международному дню музыки, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Виртуальные залы, созданные в рамках нацпроекта «Культура», появились в Новоуральске (на 150 мест), Нижней Туре (58 мест), Красноуральске (65 мест), Лесном (160 мест), Среднеуральске (60 мест) и Верхней Пышме (180 мест). На их создание потрачено 4,5 млн рублей.
В честь открытия в Свердловской государственной академической филармонии выступил заслуженный артист России, скрипач Никита Борисоглебский соместно с уральским молодёжным симфоническим оркестром. Трансляция концерта прошла во все виртуальные залы.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей