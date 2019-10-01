В Свердловской области ко дню музыки открыли шесть виртуальных концертных залов

Виртуальные залы, созданные в рамках нацпроекта «Культура», появились в Новоуральске (на 150 мест), Нижней Туре (58 мест), Красноуральске (65 мест), Лесном (160 мест), Среднеуральске (60 мест) и Верхней Пышме (180 мест). На их создание потрачено 4,5 млн рублей.