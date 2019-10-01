В Свердловской области сообщают о предстоящем сокращении 175 сотрудников ГИБДД
Сегодня, 10:46ОбществоФото: pixabay.com
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Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ от 24 сентября о сокращении сотрудников ГИБДД по Свердловской области, сообщает телеграмм-канал «Омбудсмен полиции».
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Согласно документу, уволенные сотрудники будут переведены на службу подразделения МВД по вопросам миграции.
В скором времени планируется, что органы внутренних дел покинет около двух тысяч человек. Самое массовое сокращение коснется Свердловской области – 175 человек.
Подлинность приказа пресс-служба МВД на данный момент не подтвердила.
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