Юные краеведы Нижнего Тагила вернулись из Крыма с победой

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В Севастополе состоялся 24-й Всероссийский слет юных краеведов. Мероприятие было посвящено 75-летию освобождения города от немецко-фашистских войск. В нем приняла участие команда из Нижнего Тагила, сообщает «Тагильский Рабочий».
Всего в конкурсе участвовало 22 команды из 16 регионов России. Свердловскую область представила команда из Нижнего Тагила — «Исследователи природы».
Юные краеведы отлично проявили себя, заняв призовые места в различных направлениях по естествознанию. Особенно отличились Александр Старков и Анастасия Ехлакова, которые заняли второе и третье места. Их имена занесут в реестр талантливых детей в рамках программы «Успех и талант».
Победа досталась всей сборной города в направлении «Естествознание».
22 августа Нижний Тагил и Крым заключили между собой соглашение о сотрудничестве, став городами-побратимами. Уже следующим летом юные жители Нижнего Тагила смогут отправиться отдыхать на лучшие курорты Крыма.
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