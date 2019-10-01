Юные краеведы Нижнего Тагила вернулись из Крыма с победой

Всего в конкурсе участвовало 22 команды из 16 регионов России. Свердловскую область представила команда из Нижнего Тагила — «Исследователи природы».

Юные краеведы отлично проявили себя, заняв призовые места в различных направлениях по естествознанию. Особенно отличились Александр Старков и Анастасия Ехлакова, которые заняли второе и третье места. Их имена занесут в реестр талантливых детей в рамках программы «Успех и талант».