Бюджет Нижнего Тагила получит почти миллиард рублей

Бюджет Нижнего Тагила получит почти миллиард рублей

Сегодня, 07:45ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Населенные пункты Свердловской области по итогам собрания по формированию бюджета на 2021 год дополнительно получат 15 миллиардов рублей. Их них Нижнему Тагилу выделено 900 миллионов рублей, сообщает департамент информполитики региона.

В целом, учитывая поправки, расходы на муниципалитеты увеличены до 96 миллиардов рублей. Теперь будут увеличены расходы на образование, на дорожные работы, на реализацию инвестиционных проектов, на поддержание вновь вводимых объектов социальной сферы.

Нижнему Тагилу дополнительно выделят 900 миллионов рублей, Екатеринбург получит 5,2 миллиарда рублей, Верхняя Пышма – 700 миллионов рублей, Каменск-Уральский – 600 миллионов рублей

Напомним, в августе в Нижнем Тагиле на приобретение оборудования, средств индивидуальной защиты, дезинфекции и термометрии для спортивных школ выделено четыре миллиона рублей.

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