Бюджет Нижнего Тагила получит почти миллиард рублей

В целом, учитывая поправки, расходы на муниципалитеты увеличены до 96 миллиардов рублей. Теперь будут увеличены расходы на образование, на дорожные работы, на реализацию инвестиционных проектов, на поддержание вновь вводимых объектов социальной сферы.