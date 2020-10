Екатеринбуржец вернул телефонным аферистам 1,3 млн рублей за несуществующий кредит

Телефонные аферисты обманули 44-летнего жителя Екатеринбурга на 1,3 миллиона рублей, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Мужчина обратился с заявлением в полицию 26 сентября. По словам потерпевшего, ему позвонили лжесотрудники банка и сказали, что на него открыт кредит в сумме 1,3 миллиона рублей. Неизвестные потребовали вернуть деньги в банк. Мошенники смогли убедить его в том, что деньги необходимо перевести на определённые счета. На телефон мужчине пришли коды по СМС, которые он сообщил аферистам. Потерпевший следовал инструкциям мошенников, он снял деньги через банкоматы деньги, после чего перевел средства. Только после совершения всех операций он понял, что обманут и написал заявление в полицию. Сумма ущерба составила 1,33 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Напомним, накануне жительница Екатеринбурга обратилась в полицию с заявлением о том, что телефонные мошенники лишили ее суммы более одного миллиона рублей. В Екатеринбурге женщина «подарила» телефонным мошенникам более миллиона рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter