Екатеринбуржец вернул телефонным аферистам 1,3 млн рублей за несуществующий кредит

По словам потерпевшего, ему позвонили лжесотрудники банка и сказали, что на него открыт кредит в сумме 1,3 миллиона рублей. Неизвестные потребовали вернуть деньги в банк. Мошенники смогли убедить его в том, что деньги необходимо перевести на определённые счета.