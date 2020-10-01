Екатеринбуржец вернул телефонным аферистам 1,3 млн рублей за несуществующий кредит

Екатеринбуржец вернул телефонным аферистам 1,3 млн рублей за несуществующий кредит

Сегодня, 14:49ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Телефонные аферисты обманули 44-летнего жителя Екатеринбурга на 1,3 миллиона рублей, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Мужчина обратился с заявлением в полицию 26 сентября.

По словам потерпевшего, ему позвонили лжесотрудники банка и сказали, что на него открыт кредит в сумме 1,3 миллиона рублей. Неизвестные потребовали вернуть деньги в банк. Мошенники смогли убедить его в том, что деньги необходимо перевести на определённые счета.

На телефон мужчине пришли коды по СМС, которые он сообщил аферистам. Потерпевший следовал инструкциям мошенников, он снял деньги через банкоматы деньги, после чего перевел средства.

Только после совершения всех операций он понял, что обманут и написал заявление в полицию.

Сумма ущерба составила 1,33 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, накануне жительница Екатеринбурга обратилась в полицию с заявлением о том, что телефонные мошенники лишили ее суммы более одного миллиона рублей.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
деньгителефонный мошенникЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы