Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня пожилого человека

Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня пожилого человека

Сегодня, 09:25ОбществоPhoto: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем пожилого человека, сообщает «Областная газета».

В Свердловской области проживает более 1,3 миллиона пожилых людей. Глава региона поблагодарил их за проявленную мудрость и терпение в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Вы стали примером ответственного отношения к своему здоровью и к здоровью близких. Вы поддерживаете друг друга, а мы стараемся сделать всё, чтобы вы всегда чувствовали внимание и заботу государства и общества, сказал губернатор.

Также пожилых людей поздравила председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она отметила, что старшее поколение внесло большой вклад в укрепление семейных ценностей и воспитание внуков.

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