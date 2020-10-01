Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня пожилого человека

В Свердловской области проживает более 1,3 миллиона пожилых людей. Глава региона поблагодарил их за проявленную мудрость и терпение в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Вы стали примером ответственного отношения к своему здоровью и к здоровью близких. Вы поддерживаете друг друга, а мы стараемся сделать всё, чтобы вы всегда чувствовали внимание и заботу государства и общества, сказал губернатор.
Также пожилых людей поздравила председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она отметила, что старшее поколение внесло большой вклад в укрепление семейных ценностей и воспитание внуков.