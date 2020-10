Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собирается ужесточить контроль за исполнением карантинных мер, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдера.

Глава региона не намерен изменять сами меры безопасности, но собирается ужесточить контроль за их исполнением, рассказал инсайдер. Решение будет принято в рамках заседания оперштаба в 17.00. Напомним, 28 сентября Евгений Куйвашев продлил самоизоляцию для пенсионеров. В Свердловской области сохраняется масочный режим и обязанность соблюдения социальной дистанции.

