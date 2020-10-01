Генконсул Азербайджана в Екатеринбурге прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе

Напомним, между Арменией и Азербайджаном снова вспыхнул давний вооруженный конфликт из-за территориальных споров о принадлежности земель Нагорного Карабаха. В обеих странах введено военное положение: в Армении полностью, в Азербайджане — частично. По данным разных источников, количество жертв с обеих сторон достигло нескольких сотен человек. В Баку утверждают, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана и считают провокацией вмешательство Армении. Сторона Еревана объясняет действия тем, что там с давних пор живут армяне.