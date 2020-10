Генконсул Азербайджана в Екатеринбурге прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе

Ильгар Искендеров, генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге, рассказал о причинах и возможных последствиях столкновений между Баку и Ереваном, сообщает Е1.

По словам Искендерова, Нагорный Карабах — это территория, включающая в себя сам Нагорный Карабах и Шушинский район. Карабах не имеет границ с Арменией. Чтобы соединить страну с территорией, нужен проход, то есть семь районов вокруг него попадают под оккупацию. Руководство Азербайджана неоднократно предлагало несколько вариантов дипломатического решения конфликта, однако армяне не рассмотрели ни один из них. Переговоры длятся уже 30 лет. Люди, которые живут в Карабахе не смогли бы начать вооруженный конфликт без поддержки Армении. В июле 2020 года Товузский район Азербайджана, который находится в 250 километрах от Карабаха, обстреляла артиллерия. Завязались бои, погибли мирные жители. 27 сентября опять началась бомбежка приграничных территорий рядом с оккупированными. Сейчас Азербайджан готов к переговорам, но условия будут совсем другими, так как стране необходимо вернуть свои территории. Военные обращались к мирным жителям, которые проживают на оккупированных территориях, с просьбой покинуть их. А в тех частях страны, где проходят боевые действия, мирных жителей нет. Напомним, между Арменией и Азербайджаном снова вспыхнул давний вооруженный конфликт из-за территориальных споров о принадлежности земель Нагорного Карабаха. В обеих странах введено военное положение: в Армении полностью, в Азербайджане — частично. По данным разных источников, количество жертв с обеих сторон достигло нескольких сотен человек. В Баку утверждают, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана и считают провокацией вмешательство Армении. Сторона Еревана объясняет действия тем, что там с давних пор живут армяне.

