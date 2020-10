МЕГА в Екатеринбурге станет больше на 29 тысяч квадратных метров

В Екатеринбурге в ТЦ «МЕГА» планируют вторую очередь строительства, пишет E1.

Пристрой возведут со стороны объездной дороги за «Ашаном». В нем будут располагаться кинотеатр, фуд-корт, детская площадка и комьюнити-центр. Площадь дополнительных помещений составит 29 квадратных километров. Строительство собираются разбить на два этапа. Первый завершится следующей осенью, а второй в 2022 году. Управляющая центром Айше Агекян объяснила, что расширение запланировано согласно запросу посетителей. Гости ТЦ желают видеть больше магазинов и общественных пространств для отдыха. Мы работаем по новой модели бизнеса. Не ради прибыли, а для удовлетворения потребностей людей, говорит Агекян. Подробности проекта не уточняются. По неподтвержденной информации в «МЕГе» откроется кинотеатр «КАРО Фильм». Напомним, в Екатеринбурге появится Ледовая арена УГМК на месте снесенной телебашни. Изначальная стоимость строительства увеличилась почти вдвое и достигла 23 миллиардов рублей. Стоимость Ледовой арены УГМК в Екатеринбурге увеличилась до 23 миллиардов рублей

Related news: Стоимость Ледовой арены УГМК в Екатеринбурге увеличилась до 23 миллиардов рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter