МЕГА в Екатеринбурге станет больше на 29 тысяч квадратных метров

Пристрой возведут со стороны объездной дороги за «Ашаном». В нем будут располагаться кинотеатр, фуд-корт, детская площадка и комьюнити-центр. Площадь дополнительных помещений составит 29 квадратных километров.
Строительство собираются разбить на два этапа. Первый завершится следующей осенью, а второй в 2022 году.
Управляющая центром Айше Агекян объяснила, что расширение запланировано согласно запросу посетителей. Гости ТЦ желают видеть больше магазинов и общественных пространств для отдыха.
Мы работаем по новой модели бизнеса. Не ради прибыли, а для удовлетворения потребностей людей, говорит Агекян.
Подробности проекта не уточняются. По неподтвержденной информации в «МЕГе» откроется кинотеатр «КАРО Фильм».
Напомним, в Екатеринбурге появится Ледовая арена УГМК на месте снесенной телебашни. Изначальная стоимость строительства увеличилась почти вдвое и достигла 23 миллиардов рублей.