На Урале чиновнику грозит до пяти лет за нападение стаи собак на трехлетнюю девочку

В результате 15 января в 17.50 на трехлетнюю девочку 2015 года рождения напала стая собак. Ребенок получил укушенные раны лица, в результате заживления которых на лице остались рубцы. Они являются неизгладимыми и обезображивают лицо ребенка, в связи с чем экспертами расценены как причинившие тяжкий вред ее здоровью.