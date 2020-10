На Урале чиновнику грозит до пяти лет за нападение стаи собак на трехлетнюю девочку

В Среднеуральске перед судом предстанет экс-директор МУПа из-за непринятия мер по заключению на контракт на отлов бездомных собак, что привело к травмированию трехлетней девочки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Среднеуральска 1969 года рождения. Он обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемый, являясь исполняющим обязанности директора МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в период с апреля 2017 по январь 2019 года, не исполнил свои обязанности вследствие недобросовестного отношения к службе. Это привело к причинению тяжкого вреда здоровью ребенка. Обвиняемый, зная, что до учреждения доведены средства для проведения мероприятий по отлову безнадзорных собак, не принял меры по организации торгов на заключение контракта. 11 и 15 января 2019 года в ЕДДС Среднеуральска от местных жителей поступили две заявки на отлов собак, проявляющих агрессию. Ввиду отсутствия заключенного на 2019 год договора, заявки не были обработаны и переданы организации, которая отлавливает безнадзорных животных. В результате 15 января в 17.50 на трехлетнюю девочку 2015 года рождения напала стая собак. Ребенок получил укушенные раны лица, в результате заживления которых на лице остались рубцы. Они являются неизгладимыми и обезображивают лицо ребенка, в связи с чем экспертами расценены как причинившие тяжкий вред ее здоровью. Напомним, 29 сентября в Екатеринбурге на женщину напала стая из 20 собак. В этот момент женщина везла ребенка в коляске. В ЕМУП «Спецавтобаза», занимающаяся отловом бездомных собак, сообщили, что место им давно известно. Они периодически отлавливают там животных. Также уточняется, что собак подкармливает местный житель. «Спецавтобаза» прокомментировала нападение 20 собак на женщину с коляской

