На Урале глава учреждения подозревается в получении взятки в виде отдыха в Сочи

По версии следствия, в феврале 2019 года одна из предпринимательниц Новоуральска оплатила главе учреждения и его семье проживание на 108 тысяч рублей в апартаментах на Красной поляне, что в Сочи. Со своей стороны Ефимов обещал от имени учреждения заключить с предпринимательницей контракт без организации конкурса, положенного по закону, а также не обращать внимания на недочеты при исполнении контракта.