На Урале глава учреждения подозревается в получении взятки в виде отдыха в Сочи

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» Новоуральска Сергей Ефимов подозревается во взятке в виде отдыха в Сочи, сообщает ZNAK.

По версии следствия, в феврале 2019 года одна из предпринимательниц Новоуральска оплатила главе учреждения и его семье проживание на 108 тысяч рублей в апартаментах на Красной поляне, что в Сочи. Со своей стороны Ефимов обещал от имени учреждения заключить с предпринимательницей контракт без организации конкурса, положенного по закону, а также не обращать внимания на недочеты при исполнении контракта. Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области дело пока не комментирует. Напомним, накануне суд Октябрьского района Екатеринбурга осудил фигуратнов дела о «крышевании» игорного бизнеса. Экс-генерал Владимир Романюк и бывший полицейский Сергей Глущенко были признаны виновными по двум фактам получения взятки.

