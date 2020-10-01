На Урале верующие впервые смогут поклониться мощам священномученика Адрианова

Данные об отце Александре Адрианове собирали несколько лет. При этом выяснили, что он был рожден в 1858 году в Нижнетуринском заводе в семье священника. После окончания семинарии он был рукоположен в чин иерея, после чего 24 года служил в Нижнетуринском Трехсвятительском храме. За годы своей службы он построил несколько храмов. Известно, что у батюшки с супругой было трое детей, судьбы остальных потомков не известны.