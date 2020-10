На Урале верующие впервые смогут поклониться мощам священномученика Адрианова

В серовском соборе прошло общенародное поклонение обретенным мощам священномученика Александра Адрианова, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Останки святого были обнаружены в 2019 году рядом с храмом Трех святителей в Нижней Туре. Комиссия, которая занимается канонизацией святых, разыскивала родственников Александра Адрианова для подтверждения их подлинности. В марте 2018 года священник был причислен к лику святых, он является новым небесным покровителем Екатеринбургской митрополии. После общенародного поклонения его мощи впервые выставлены для почитания. Данные об отце Александре Адрианове собирали несколько лет. При этом выяснили, что он был рожден в 1858 году в Нижнетуринском заводе в семье священника. После окончания семинарии он был рукоположен в чин иерея, после чего 24 года служил в Нижнетуринском Трехсвятительском храме. За годы своей службы он построил несколько храмов. Известно, что у батюшки с супругой было трое детей, судьбы остальных потомков не известны. 8 ноября 1918 года Александр Адрианов был арестован во время литургии. 12 ноября он был замучен красными на станции Выя. Именно в этот день отмечается память священномученика. Напомним, 25 сентября в Верхотурье завершился десятидневный крестный ход, который был посвящен Дню перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского. Уральские паломники завершили десятидневный крестный ход в Верхотурье

