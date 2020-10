Объединение строителей рассказало об отказе в возбуждении дела о порче «мастерка»

В объединении строителей сообщили, что полиция Нижнего Тагила отказалась возбуждать уголовное дело после порчи скульптуры мастерка на Аллее строителей в Нижнем Тагиле. Об этом TagilCity.ru сообщил руководитель СРО Денис Снетков.

Объединение обратилось с заявлением в полицию о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Материальный ущерб был оценен в 50 тысяч рублей, включая материалы и работу. Моральный ущерб компания оценивает в один миллион рублей. Мастерок Photo: СРО "Уральское объединение строителей" По словам руководителя СРО Дениса Снеткова, сотрудники ОП № 17 провели доследственную проверку и в результате приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Они сослались на то, что доказательства значительного ущерба отсутствуют и предложили заявителю их предоставить. Необоснованно, спустя полтора месяца после совершения преступления, требуют от нас дополнительные доказательства ущерба. Несмотря на то, что ущерб налицо. Из серии, докажи, что ты не верблюд. По наличию признаков состава преступления по статье 214 УК РФ «Вандализм» проверка не проведена, рассказал директор СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков. Он отметил, что по факту работы правоохранителей, были направлены жалобы в прокуратуру Нижнего Тагила и Свердловской области. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» комментарий обещали предоставить позднее. Напомним, 19 августа в Нижнем Тагиле на Вагонке неизвестные сломали скульптуру мастерок. По данному факту было написано заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр местности, поиск отпечатков пальцев, а также изучили записи камер видеонаблюдения. В Нижнем Тагиле вандалы испортили скульптуру мастерок на Аллее строителей

