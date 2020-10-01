Объединение строителей рассказало об отказе в возбуждении дела о порче «мастерка»

Необоснованно, спустя полтора месяца после совершения преступления, требуют от нас дополнительные доказательства ущерба. Несмотря на то, что ущерб налицо. Из серии, докажи, что ты не верблюд. По наличию признаков состава преступления по статье 214 УК РФ «Вандализм» проверка не проведена, рассказал директор СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.