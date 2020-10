В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом пройдет круглый стол для творческого сообщества «Смыслы вслух». Модератором площадки станет музыкант, продюсер, основатель группы «Агата Кристи», сообщается на странице «АртРезиденции» во «Вконтакте».

В ходе мероприятия участникам предстоит решить ряд вопросов, касающихся творчества. Вадим Самойлов поделится опытом продюсирования, создания концертных постановок, съемок видеоклипов. Мероприятие пройдет 10 октября в 15.00 на старом Демидовском заводе, расположенном в Черноисточинске. Напомним, 26 сентября на территории старого Демидовского завода прошел фестиваль «Демидов-фест». Музыканты, мастера и маски. Как прошел «Демидов-фест» под Нижним Тагилом

