Погодные аномалии и расширение «МЕГИ». Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 1 октября.

В Свердловской области в октябре синоптики прогнозируют аномальное повышение температуры. Ожидается, что она будет на 1,5 градуса выше нормы. По данным синоптиков, средняя температура в октябре составляет -1,3 градусов ночью и +5 днем. Также предполагается, что осадки будут близкими к норме. Синоптики пообещали свердловчанам аномально теплую погоду В Нижнем Тагиле инфекционная больница и санаторий «Руш», куда поступают пациенты с подтвержденным COVID-19, загружены на 95%. В инфекционную больницу госпитализируются пациенты из Горнозаводского и Северного управленческих округов в среднем, тяжелом, а также крайне тяжелом состоянии. Сейчас на лечении в обеих больницах находятся 240 пациентов. Стационары Нижнего Тагила для больных коронавирусом загружены на 95% Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил недовольство мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, а также свердловчанами, которые игнорируют ношение масок в общественных местах. Также Куйвашев попросил мэра дать объяснение, почему не соблюдается предписанный масочный режим. Он обратился к свердловчанам с просьбой о соблюдении всех необходимых мер для предотвращения повторного карантина. Куйвашев раскритиковал мэра и жителей Екатеринбурга из-за отсутствия масок Площадь ТЦ «МЕГА» в Екатеринбурге планируется увеличить на 29 тысяч квадратных метров. За «Ашаном» будет возведен пристрой. Там будут располагаться фуд-корт, кинотеатр, детская площадка, а также комьюнити-центр. Строительство разобьют на два этапа. Первый завершится следующей осенью, а второй в 2022 году. МЕГА в Екатеринбурге станет больше на 29 тысяч квадратных метров

