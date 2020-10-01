Погодные аномалии и расширение «МЕГИ». Итоги дня в Свердловской области

Площадь ТЦ «МЕГА» в Екатеринбурге планируется увеличить на 29 тысяч квадратных метров. За «Ашаном» будет возведен пристрой. Там будут располагаться фуд-корт, кинотеатр, детская площадка, а также комьюнити-центр. Строительство разобьют на два этапа. Первый завершится следующей осенью, а второй в 2022 году.