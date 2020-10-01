«Приучают к халяве»: уральский чиновник обвинил садоводов в медвежьем нашествии

«Приучают к халяве»: уральский чиновник обвинил садоводов в медвежьем нашествии

Сегодня, 08:39ОбществоPhoto: личная страница Александра Катаева в Instagram
В Краснотурьинске заместитель мэра Александр Катаев обвинил садоводов в том, что каждую ночь в сады приходит медведь. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он регулярно выкладывает на своей странице в соцсети фотографии с признаками присутствия или самим медведем.

По мнению чиновника, садоводы сами виноваты в том, что животные приходят в огороды, так как они их подкармливают. Он написал, что местные жители даже насыпают по ведру яблок для косолапого каждый вечер, чтобы он не ломал яблони.

Еще одной возможной причиной он считает свалки в лесу, которые располагаются рядом с участками.

Прикармливая диких животных, приучая их к этакой «халяве», притупляя боязнь человека, зверю оказывается «медвежья услуга», а для рядом находящихся людей создаётся реальная опасность жизни!пишет чиновник.

Ранее в Нижнем Тагиле на Старателе на улице Каспийская, 27А был замечен медвежонок. Он прятался в кустах. Потом его обнаружили на улице Гагарина в районе местного «Парка отдыха».

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