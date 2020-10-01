Рабочим БСК повысят заработную плату

По сообщению издания mkset.ru, руководство предприятия разработало программу, согласно которой в ближайшем будущем благосостояние работников компании будет существенно улучшено. Известно, что план содержит одиннадцать пунктов, но основной акцент руководство сделало на индексацию заработных плат. В планах руководства БСК в ближайшие несколько лет повысить оплату труда работников до уровня не ниже среднего по химической отрасли.