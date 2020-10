Рабочим БСК повысят заработную плату

Работникам “Башкирской содовой компании” планируют повысить уровень заработной платы до средней по химической отрасли, а также предоставить дополнительные социальные гарантии.

По сообщению издания mkset.ru, руководство предприятия разработало программу, согласно которой в ближайшем будущем благосостояние работников компании будет существенно улучшено. Известно, что план содержит одиннадцать пунктов, но основной акцент руководство сделало на индексацию заработных плат. В планах руководства БСК в ближайшие несколько лет повысить оплату труда работников до уровня не ниже среднего по химической отрасли. Руководитель предприятия Эдуард Давыдов отметил, что его команда также разработала ряд дополнительных социальных гарантий. Так, в программу планируют включить пункты, предусматривающие улучшение бытовых помещений и повышение качества медобслуживания на предприятии. Отмечается, что работникам БСК будут выплачивать компенсации за вредные условия труда, предоставлять субсидии на обучение в университетах и колледжах. Сейчас решается вопрос о возможности предоставления беспроцентных займов в размере первоначального взноса по ипотеке для приобретения жилья. «Программа будет меняться в процессе обсуждения в трудовых коллективах. По вопросам, касающимся улучшения жилищных условий, есть несколько вариантов. Пусть наши работники подумают, внесут свои предложения», - рассказал руководитель БСК Эдуард Давыдов. Также он подчеркнул, что сейчас основной задачей предприятия является привлечение рабочих, уезжающих на заработки на север. Давыдов рассказал, что на предприятии всегда есть свободные вакансии, а также в ближайшем будущем планируется запуск нового производства, что обеспечит дополнительные рабочие места. Отдельное внимание предприятие собирается уделить решению экологических вопросов. В частности, компания разрабатывает ряд мер, реализация которых позволит сократить выбросы в реку Белую и ликвидировать “белые моря”. Давыдов подчеркнул, что в ближайшие пять лет предприятие гарантированно ликвидирует половину “белых морей”.

