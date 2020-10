Зарегистрированные самозанятые в Нижнем Тагиле получили господдержку в связи с пандемией коронавируса. Общая сумма составила 4,5 миллиона рублей, пишет «Телекон».

Выплаты осуществлялись через региональный фонд поддержки предпринимательства. Отмечается, что цифра почти окончательная, так как 1 октября последний день день приема заявлений на выплату пяти тысяч рублей. Напомним, по Свердловской области размер таких выплат составил 72,6 миллиона рублей. Было зарегистрировано около 14,5 тысяч заявлений. Самозанятые свердловчане получили более 70 млн рублей «коронавирусной» поддержки

