Шведский вратарь Лундквист покинул «Нью-Йорк Рейнджерс» после 15 сезонов

Шведский вратарь Лундквист покинул «Нью-Йорк Рейнджерс» после 15 сезонов

Сегодня, 15:07ОбществоPhoto: pxhere.com
Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил контракт вратаря Хенрика Лундквиста. Швед больше не будет играть за команду, в которой провел 15 лет.

Контракт 38-летнего Лундквиста был рассчитан до конца сезона-2020/21. За год швед должен был заработать 8,8 миллионов долларов, но стороны договорились о компенсации в размере 5,5 млн.

«15 лет назад я провел первый матч в составе «Рейнджерс», – написал Лундквист в твиттере. – Я приехал в команду с большими планами, но никогда не мог подумать, что это будет удивительная история, которая останется навсегда в моем сердце. Спасибо за все!»

В минувшем сезоне Хкнрик сыграл лишь 30 матчей, часто проигрывая конкуренцию россиянам Игоря Шестеркину и Александру Георгиеву, сообщает «Советский спорт».

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