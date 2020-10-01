Шведский вратарь Лундквист покинул «Нью-Йорк Рейнджерс» после 15 сезонов

«15 лет назад я провел первый матч в составе «Рейнджерс», – написал Лундквист в твиттере. – Я приехал в команду с большими планами, но никогда не мог подумать, что это будет удивительная история, которая останется навсегда в моем сердце. Спасибо за все!»