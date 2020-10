Тагильчанку не устроила стоимость работ по настройке «ролтона»

В Нижнем Тагиле настройка роутера и установка операционной системы Windows обошлась пенсионерке в 2,5 тысячи рублей. Ее дочь Ольга не согласна с такой стоимостью услуг. Об этом девушка рассказала TagilCity.ru.

Она рассказала, что на ноутбуке у родителей перестал работать интернет, так как требовалось обновить сетевые драйвера. Ольга обратилась к знакомому, но его не было в городе. Еще через неделю перестал работать роутер. Мама девушки вызвала мастеров, номер телефона которых нашла на рекламе из почтового ящика. Она (мама — прим. ред.) не сообразила, что можно обратиться к провайдеру за услугами мастера. В общем, мастер пришел, провозился меньше часа, назвал сумму, от которой мама немного опешила. Но как человек не разбирающийся, беспрекословно отдала 2500 рублей. Мастер не объяснил за что были взяты деньги, не составил акт выполненных работ, ну и она не спросила, так как все равно бы ей эта информация ни о чем не сказала,рассказывает Ольга. Рекламная листовка Photo: Ольга Ионова После этого девушка позвонила маме, спросить, как дела. Женщина рассказала, что произошло. Ольга удивилась стоимости услуг. Фирмы разные, конечно, бывают, никакого конфликта я не хотела, просто позвонила с целью уточнить, что же они такое сделали. Мужчина сказал, чтобы я перезвонила на следующий день, так как он затрудняется мне ответить и все узнает лично у мастера, сказала Ольга. Девушка перезвонила. Сначала никто не брал трубку, а потом мужчина на том конце провода сказал, что очень занят, но пришлет по СМС список выполненных работ. В тот же день и на следующий сообщение не пришло, поэтому Ольга позвонила еще раз. Он сказал что пришлет и вообще ему некогда такими глупостями заниматься со мной… Странно. Деньги взяты, а на вопрос «за что» говорят, что это глупости, возмущается Ольга. Когда ей пришло СМС, девушка удивилась еще больше, увидев стоимость каждой услуги в отдельности. Так, настройка «ролтона» стоила 700 рублей. …Переобжатие коннектора витой пары для физлиц — от силы 50 рублей, а то и вовсе бесплатно, они же взяли 450 рублей. […] Мы сами, конечно, лопухнулись, но и они явно наглеют. Интернет на ноутбуке работает, но цена неоправданная. Почему-то даже с трудом могут отчитаться за выполненные работы, сказала Ольга. Скриншот смс Photo: Ольга Ионова Редакция TagilCity.ru связалась с представителями фирмы по указанному в листовке номеру телефона. Ей сказали какая цена, все нормально было. Где-то еще больше берут. Акт о выполненных работах не был составлен. Женщине сказали стоимость, она оплатила, сообщил руководитель фирмы. В начале июня житель Нижнего Тагила вызвал мастера по ремонту ПК. Объявление он нашел на сайте Avito. Приехавший на вызов мужчина заявил, что требуется диагностика на спецоборудовании. После заключения договора на проведение диагностики мастер забрал компьютер. А уже на следующий перезвонил и сообщил, что выполнены ремонтные работы на 32 тысячи рублей, но предложили шесть тысяч рублей скидки. При этом согласно договору, она должны проводиться только по согласованию с заказчиком. Директор фирмы отказывался возвращать компьютер, ссылаясь на выполненные ремонтные работы. По данному факту полицией была инициирована проверка. Сетевая фирма в Нижнем Тагиле не отдает мужчине компьютер после ремонта в 26 тысяч

