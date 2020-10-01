Тагильчанку не устроила стоимость работ по настройке «ролтона»

Она (мама — прим. ред.) не сообразила, что можно обратиться к провайдеру за услугами мастера. В общем, мастер пришел, провозился меньше часа, назвал сумму, от которой мама немного опешила. Но как человек не разбирающийся, беспрекословно отдала 2500 рублей. Мастер не объяснил за что были взяты деньги, не составил акт выполненных работ, ну и она не спросила, так как все равно бы ей эта информация ни о чем не сказала,рассказывает Ольга.