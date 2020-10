В Свердловской области ожидается похолодание. Синоптики связывают его с арктическим вторжением, пишет Znak.

В конце этой недели и в начале следующей в регионе будет холодно. Вероятны небольшие дожди. Ночью температура опустится ниже нуля, а днем не будет превышать +8 градусов, рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Специалист добавила, что потеплеть может уже концу следующей недели. Напомним, в октябре синоптики пообещали аномальное повышение температуры. Синоптики рассказали о погодных аномалиях на Урале в октябре

Related news: Синоптики рассказали о погодных аномалиях на Урале в октябре

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter