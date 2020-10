В Екатеринбурге жители «Широкой речки» увидели гуляющую по району лису, пишет «Уральский меридиан».

Очевидцы рассказали, что зверек появляется у них в квартале не в первый раз. Video: YouTube-канал «Уральский меридиан» Напомним, в одном из районов Нижнего Тагила встретили медвежонка. По информации местных жителей, медвежонок уже появлялся ранее в компании матери. В Нижнем Тагиле заметили гуляющего по улице медвежонка

