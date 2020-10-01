В Екатеринбурге осудили экс-генерала МВД за покровительство игорному бизнесу

В Екатеринбурге осудили экс-генерала МВД за покровительство игорному бизнесу

Сегодня, 17:05ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Суд Октябрьского района Екатеринбурга осудил фигуратнов дела о «крышевании» игорного бизнеса, пишет 66.ru.

Экс-генерал Владимир Романюк и бывший полицейский Сергей Глущенко признаны виновными по двум фактам получения взятки.

Романюк получил 7,5 лет, а Глущенко 8,5 лет колонии строгого режима. Оба обязаны выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

Напомним, подсудимые обвинялись в получении взятки от бизнесменов, занимавшихся игорным бизнесом в размере 1,2 миллиона рублей. Свои «обязательства» перед предпринимателями они не выполнили и в результате проверки в одном из азартных клубов были изъяты игровые автоматы. Тогда Глущенко и Романюк потребовали еще 300 тысяч рублей, а после получения автоматы были возвращены владельцу.

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