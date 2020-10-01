В Екатеринбурге осудили экс-генерала МВД за покровительство игорному бизнесу

Напомним, подсудимые обвинялись в получении взятки от бизнесменов, занимавшихся игорным бизнесом в размере 1,2 миллиона рублей. Свои «обязательства» перед предпринимателями они не выполнили и в результате проверки в одном из азартных клубов были изъяты игровые автоматы. Тогда Глущенко и Романюк потребовали еще 300 тысяч рублей, а после получения автоматы были возвращены владельцу.