В Екатеринбурге осудили экс-генерала МВД за покровительство игорному бизнесу

Суд Октябрьского района Екатеринбурга осудил фигуратнов дела о «крышевании» игорного бизнеса, пишет 66.ru.

Экс-генерал Владимир Романюк и бывший полицейский Сергей Глущенко признаны виновными по двум фактам получения взятки. Романюк получил 7,5 лет, а Глущенко 8,5 лет колонии строгого режима. Оба обязаны выплатить штраф в размере двух миллионов рублей. Напомним, подсудимые обвинялись в получении взятки от бизнесменов, занимавшихся игорным бизнесом в размере 1,2 миллиона рублей. Свои «обязательства» перед предпринимателями они не выполнили и в результате проверки в одном из азартных клубов были изъяты игровые автоматы. Тогда Глущенко и Романюк потребовали еще 300 тысяч рублей, а после получения автоматы были возвращены владельцу. Зачистка свердловского главка. Подоплека

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter