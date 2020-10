В Нижнем Тагиле назначен первый штраф за непредоставление информации о COVID-статусе

Сегодня Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес решение о привлечении к ответственности местной жительницы, которая не предоставила данные о COVID-статусе после прибытия из Турции, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Женщине назначен штраф в размере 7,5 тысяч рублей по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ). Суд принял решение о снижении административного штрафа, при этом учел всех обстоятельства по делу. На 1 октября на территорию Свердловской области прибыло из-за границы 19 232 человека. В первые три дня после возвращения тестирование на коронавирус методом ПЦР прошли 18 601 человек, причем у 75 из них результат оказался положительным. 631 житель Свердловской области не прошел обследование, 250 человек за это уже привлечены к административной ответственности. На данный момент в Свердловской области наложено три штрафа на общую сумму 30 000 руб. Напомним, первый штраф за несоблюдение санитарных норм на сумму 15 тысяч рублей был выписал жительнице поселка Рефтинское. Второй женщине из Алапаевска назначен штраф в размере 7,5 тысяч рублей. На Урале выписан второй штраф за непредоставление данных о COVID-статусе

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter