В Нижнем Тагиле спасатели устранили «аварию» на складе хлора на УВЗ

1 октября в Нижнем Тагиле спасатели устранили несуществующую аварию на Уралвагонзаводе, сообщает Центр защиты населения.

Успешно прошел первый этап учений по защите населения и территории Дзержинского района при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Следуя истории, на складе хлора на Уралвагонзаводе случилась авария, в устранении которой были задействовано подразделения ФГКУ «9 отряд ФПС по Свердловской области», машины полиции и скорой помощи, а также поисково-спасательная служба. Прибыв на место «аварии» спасатели в защитных костюмах провели разведку, нашли и вывели из помещения «сотрудницу». После произвели операцию по накладыванию колпака на разгерметизированную емкость с хлором и газоанализатором сделали замеры проб воздуха. Все цели, поставленные перед спасателями, были достигнуты. Учения Photo: МБУ «Центр защиты населения» Напомним, в июле 2020 года волонтеры под руководством МЧС спасли тонущего в водоеме Нижнего Тагила человека. Волонтёры под руководством МЧС спасли тонущего в водоёме Нижнего Тагила человека

Related news: Волонтёры под руководством МЧС спасли тонущего в водоёме Нижнего Тагила человека

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter