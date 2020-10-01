В Нижнем Тагиле спасатели устранили «аварию» на складе хлора на УВЗ

В Нижнем Тагиле спасатели устранили «аварию» на складе хлора на УВЗ

Вчера, 22:25ОбществоPhoto: МБУ «Центр защиты населения»
1 октября в Нижнем Тагиле спасатели устранили несуществующую аварию на Уралвагонзаводе, сообщает Центр защиты населения.

Успешно прошел первый этап учений по защите населения и территории Дзержинского района при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Следуя истории, на складе хлора на Уралвагонзаводе случилась авария, в устранении которой были задействовано подразделения ФГКУ «9 отряд ФПС по Свердловской области», машины полиции и скорой помощи, а также поисково-спасательная служба.

Прибыв на место «аварии» спасатели в защитных костюмах провели разведку, нашли и вывели из помещения «сотрудницу». После произвели операцию по накладыванию колпака на разгерметизированную емкость с хлором и газоанализатором сделали замеры проб воздуха.

Все цели, поставленные перед спасателями, были достигнуты.

Учения
Photo:МБУ «Центр защиты населения»

Напомним, в июле 2020 года волонтеры под руководством МЧС спасли тонущего в водоеме Нижнего Тагила человека.

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