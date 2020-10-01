В Нижнем Тагиле спасатели устранили «аварию» на складе хлора на УВЗ

Успешно прошел первый этап учений по защите населения и территории Дзержинского района при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Следуя истории, на складе хлора на Уралвагонзаводе случилась авария, в устранении которой были задействовано подразделения ФГКУ «9 отряд ФПС по Свердловской области», машины полиции и скорой помощи, а также поисково-спасательная служба.