В Нижнем Тагиле владелец «Уралконтрактефти» обратился к бизнес-омбудсмену

В Нижнем Тагиле владелец «Уралконтрактефти» обратился к бизнес-омбудсмену

Сегодня, 11:55ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на прием уполномоченного по правам предпринимателей записался владелец «Уралконтактнефти» Вадим Батарев с жалобой на нарушение прав, пишет «Телекон».

Батарев считает, что полиция недостаточно активно реагирует на его заявления, а это уже относится к сфере моего внимания. Будем обсуждать ситуацию и работать над ней, рассказала Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области.

Предприниматель уже общался с омбудсменом онлайн. В интернете проводилась беседа совместно с ГУ МВД по Свердловской области. Там он подробно рассказал о своей ситуации.

Напомним, бизнесмен Вадим Батарев попал в аварию в 2015 году на снегоходе. В результате он 10 дней пролежал в коме и два года реабилитировался. В это время, по его словам, компньоны оформили на него многомиллионный кредит и вывели из организации миллиарды рублей, подделав подпись. А затем пытаются отобрать его долю через банкротство. Батаев заявляет о наличии у него на руках результатов экспертизы, подтверждающих, что подпись в документах поставлена не его рукой. Много лет он пытается отстоять свои права в правоохранительных органах, но дело продвигается крайне медленно.

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