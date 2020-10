В Нижнем Тагиле завершается благоустройство экопарка на Муринских прудах

В Нижнем Тагиле на ГГМ МУП «Тагилдорстрой» завершает строительство экопарка. Об TagilCity.ru рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Почти все работы завершены на текущий момент. Подключен свет, благоустроены дорожки. Ведётся сборка архитектурных форм, поделился Игорь Васильев. По словам руководителя, из крупного осталось только облагородить технологические разрывы, которые используются для проезда специальной техники. Работы планируют завершить в течение двух-трех недель. Photo: Группа МУП «ТДС» во «Вконтакте» Напомним, экопарк на Муринских прудах является одним из самых крупных в Нижнем Тагиле. Его площадь составляет более семи гектаров. Стоимость проекта составила 95 миллионов рублей. В Нижнем Тагиле появится новый экопарк площадью более семи гектаров

