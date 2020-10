Всероссийскую перепись населения начнут в октябре с труднодоступных регионов, среди них уральская ЯНАО, пишет «Интерфакс».

Кроме северного региона УрФО, подсчет населения начнется в Томской области и Республике Тыва. В Росстате уточнили, что на текущий момент в списке числятся труднодоступные населенные пункты в 26 регионах. Напомним, все желающие россияне могут пройти перепись в электронном виде на портале «Госуслуги». Россияне смогут пройти перепись населения через интернет на портале "Госуслуги"

