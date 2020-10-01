В России предложили отдать накопительную часть пенсии молодежи

В России предложили отдать накопительную часть пенсии молодежи

Сегодня, 09:50ОбществоPhoto: pixabay.com
Накопительную часть пенсий для людей пенсионного возраста в России предлагается отменить и перенести это обязательство на людей, которые родились после 1980 года. Об этом заявила экономист, эксперт в сфере экономики труда Надежда Абакумова, пишет «ФедералПресс».

По ее словам, пожилые люди не уверены в завтрашнем дне. Это является причиной провала формирования накопительной части. В данном случае от накоплений отказываться не стоит, а необходимо их перенести на людей более молодого возраста.

Ранее профсоюзы России обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой об отмене накопительной части пенсии. В Госдуме предложение поддержали, а Совфед его не одобрил.

Напомним, переход на карты «Мир» для получения пособий и пенсий был перенесен на 1 января 2021 года. Ранее планировалось, что новая система будет действовать с 1 октября 2020 года.

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