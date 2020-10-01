В России предложили отдать накопительную часть пенсии молодежи

По ее словам, пожилые люди не уверены в завтрашнем дне. Это является причиной провала формирования накопительной части. В данном случае от накоплений отказываться не стоит, а необходимо их перенести на людей более молодого возраста.
Ранее профсоюзы России обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой об отмене накопительной части пенсии. В Госдуме предложение поддержали, а Совфед его не одобрил.
Напомним, переход на карты «Мир» для получения пособий и пенсий был перенесен на 1 января 2021 года. Ранее планировалось, что новая система будет действовать с 1 октября 2020 года.