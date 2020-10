Переход 23 больниц Екатеринбурга на баланс региона согласовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Решение утверждено ЗакСо, пишет «Правда УРФО».

Мера обусловлена введением в Свердловской области единой системы оказания медицинских услуг. Также будет реорганизован медицинский центр информаналитики (МИАЦ Свердловской области). Это произойдет в рамках слияния с екатеринбургским МАУ «Центр Мединком». Напомним, на Урале продолжается сокращение мест для больных коронавирусом в больницах. На Урале продолжают сокращать количество коронавирусных больниц

