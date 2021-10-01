12-летняя девочка со шрамом на переносице нашлась в Нижнем Тагиле

12-летняя девочка со шрамом на переносице нашлась в Нижнем Тагиле
12-летняя девочка со шрамом на переносице нашлась в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:29ОбществоФото: 1MI
Нашлась и вернулась домой 12-летняя пропавшая в Нижнем Тагиле девочка. Ее местонахождение установили сотрудники полиции.

Как стало известно, девочка не пострадала. В процессе поиска стражи порядка начали проверку родственников подростка. Они приехали к бабушке школьницы, проживающей в Висиме. Пожилая женщина заявила, что не знает о том, где находится девочка. После повторного визита стало известно, что все время юная тагильчанка была в соседнем заброшенном доме. Бабушка об этом умолчала.

Теперь школьница будет поставлена на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Также планируется оказать необходимую помощь семье, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, пропавшие 14-летние школьницы из Екатеринбурга найдены живыми в Челябинске. Они уехали из Екатеринбурга в Березовский в гости, никого из родителей не предупредив об этом. Девочек искали 12 оперативников уголовного розыска, руководил поисками полковник полиции Курбанов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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