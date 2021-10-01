12-летняя девочка со шрамом на переносице нашлась в Нижнем Тагиле

Как стало известно, девочка не пострадала. В процессе поиска стражи порядка начали проверку родственников подростка. Они приехали к бабушке школьницы, проживающей в Висиме. Пожилая женщина заявила, что не знает о том, где находится девочка. После повторного визита стало известно, что все время юная тагильчанка была в соседнем заброшенном доме. Бабушка об этом умолчала.