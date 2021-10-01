Бывшая замминистра Ракова объявлена в федеральный розыск

СМИ сообщают, что люди, помогавшие чиновнице бежать, будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом пишет ria.ru.
Марина Ракова фигурирует в деле о краже свыше 50 миллионов рублей. Полицейские пришли с обыском в ней домой и на рабочее место. Источник издания в силовых структурах пояснил, что Ракова не явилась к следователю. На работе чиновницы тоже не было. Телефоны бывшего замминистра выключены. Скорее всего, она прячется от полицейских.
Марину Ракову обвиняют в лоббировании в 2019 году выделения государственных средств Фонду новых форм развития образования. Чиновница занимала в данной структуре пост генерального директора. Деньги предназначались на реализацию государственных контрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего».
Специалисты выяснили, что отчеты по проводимым научным изысканиям сфальсифицировали. Помимо самой Раковой, силовики нагрянули с обысками к ее приближенным. Здесь имеется в виду прежнее руководство Фонда новых форм развития образования и бывший руководитель одного из департаментов Министерства просвещения.