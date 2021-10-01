Бывшая замминистра Ракова объявлена в федеральный розыск

Марина Ракова фигурирует в деле о краже свыше 50 миллионов рублей. Полицейские пришли с обыском в ней домой и на рабочее место. Источник издания в силовых структурах пояснил, что Ракова не явилась к следователю. На работе чиновницы тоже не было. Телефоны бывшего замминистра выключены. Скорее всего, она прячется от полицейских.