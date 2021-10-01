Дедовщина, незрелая психика, проверка: что привело к смерти двух солдат под Тагилом?

Первая смерть произошла в ЗАТО Свободный 28 сентября. Тогда пропал 20-летний солдат-срочник на учениях. Военнослужащих повели в лес, когда один из них отстал от группы по неустановленным причинам. В результате вечером молодой человек был найден мертвым. Его тело лежало под опорой ЛЭП. Предварительно выдвигается версия, что солдат хотел залезть на опору и его ударило током.
Второй инцидент произошел на следующий день 29 сентября. Утром совершил самоубийство 19-летний срочник.
Пойти на преступление против закона и морали солдаты могли только из-за невыносимых условий службы. Такой версии придерживается военный юрист «Комитета солдатский матерей России» Александр Латынин. Ранее он работал военным следователем и участвовал в расследовании смертей срочников во время службы в Вооруженных войсках России.
Латынин назвал две возможные причины: негативную моральную обстановку в части и применение неуставных отношений.
Ребят, откровенно говоря, довели, что они покончили жизнь самоубийством, считает Латынин.
При этом мужчина уверен, что первый срочник также самоубился током. Однако версию о дедовщине опровергают экс-военный и источник редакции в Свободном. По их словам, солдаты находятся в хороших условиях, а любое применение физической силы может закончиться увольнением руководящего состава.
Синяк на лице солдата мог привести к увольнению руководства и глобальной проверке, говорит экс-военный.
Бывший срочник 2009–2010 года службы в ракетной дивизии под Нижним Тагилом, где умерли два солдата, также заявил, что не встречал дедовщину со стороны сослуживцев или руководящего состава.
Держались все вместе, и сами пресекали какие-то нападки на слабых, всё бывало, но до крайностей никто не опускался. Офицеры были нормальные. Где-то жесткие в меру, где-то наоборот, сказал он.
Еще один срочник 2015–2016 года службы в военной части в Свободном в беседе с TagilCity.ru опровергает версию о дедовщине среди солдат. При поступлении на службу призывники получают инструкцию, согласно которой любое издевательство между срочниками считается преступлением. Солдат, нарушивший закон, отправляется на гауптвахту — изолятор для содержания военного под стражей.
За каждый синячок ты пишешь объяснительную, сказал он.
Однако со стороны командующего состава, по словам срочника 2015–2016 годов, издевательства были. В частности, он рассказал о капитане, который заставлял солдат приносить ему кофе через всю воинскую часть за одну минуту. Если же солдат не успевал, следовало наказание в виде изнурительных физических упражнений. Командир же части находился с ним в дружеских отношениях и закрывал на всё глаза, говорит собеседник редакции.
Физическую силу офицеры применяли часто, отмечает молодой человек. В 2015 году срочник решил попросить у лейтенанта, с которым хорошо общался, сигарету, после чего «сложился от одного удара». Молодого человека лейтенант заставил отжиматься и пинал в бок, если тот неправильно выполнял упражнение.
Один без зубов ушел домой, другой — с травмами, сказал он.
При этом, по словам бывшего срочника, в части были проверки опергруппы. Солдат осматривали на наличие синяков и ссадин.
Сообщить об издевательствах в части солдаты-срочники могли родителям, общественным организациям или правоохранительным органам. Каждые выходные, по словам источника в части, им выдают телефоны.
На них даже голос повысить нельзя, если они накосячат, начинают сразу мамам звонить жаловаться, сообщил источник в военном городке.
Скрывать издевательства солдаты могли из-за недоверия к правосудию, считает Латынин. Однако при обращении в органы или «Комитет солдатских матерей» за срочником следят до конца службы.
Мы пережили тот период времени, когда служи, терпи — будешь мужиком. Это пережиток Советского Союза,добавил Латынин.
Узнать о дедовщине, по мнению юриста, следствие не сможет, так как молодых людей запугает руководство. Солдаты будут молчать: проверка уедет, а им еще служить. Узнать правду, по его мнению, можно только при расформировании состава.
Смерть спишут на морально-психологическое состояние военнослужащего, вот и все. Неуставные отношения после смерти подтвердить практически невозможно, это я вам говорю, как бывший следователь.
Редакция обратилась за комментарием в комитет солдатских матерей по защите прав военнослужащих и членов их семей городов Верхняя Салда, Нижняя Салда, ЗАТО посёлок Свободный, Нижнего Тагила, по Горнозаводскому округу, однако там отказались комментировать ситуацию «до завершения следственных мероприятий».
Молодые люди попадают на службу сразу после окончания школы. Иногда срочник не может приспособиться к новой действительности, происходит дезадаптация, а в крайнем случае и расстройство адаптации.
Гражданин, став военнослужащим, попадает в агрессивную воинскую среду, и не всего он может адаптироваться к суровым условиям военной службы,говорит юрист.
О неготовности к самостоятельной жизни без родительской опеки говорит и источник TagilCity.ru в ЗАТО Свободный. Солдаты, по его словам, нередко пытаются сбежать из части.
Один солдат также пропал в лесу и побежал к маме, так она еще потом и извинялась, сообщил он.
Бывший срочник, который служил в части в 2009–2010 году, придерживается этой же версии.
Есть те ребята, кому противопоказано в армию идти, кто только от маминой, извините, юбки оторвались. А их всё равно берут. Вот им там становятся сложно! Ни зашить, ни постирать — ничего сами не могут! А солдат должен всё уметь, сказал экс-срочник.
Однако медицинский психолог из Нижнего Тагила Юлия Синявская утверждает, что неготовность к службе не может стать причиной суицида или побега из армии. Предшествует этому депрессивное состояние или тревожность молодого человека.
Сама неготовность к службе не может стать причиной суицида. Должны сложиться воедино несколько факторов, чтобы солдат покончил с собой,комментирует медицинский психолог Юлия Синявская.
С солдатами-срочниками в воинской части в Свободном работает психолог, который мог предотвратить трагедии в воинской части, считает Латынин.
Перед службой в армии призывники проходят медицинскую комиссию, где определяют категорию их годности. Одобрение на службу призывник получает от восьми специалистов, в том числе от психиатра.
На одного призывника выделяется 5-10 минут, за которые психиатр не может полноценно обследовать человека. Постановка психиатрического диагноза или выявление психиатрических расстройств требует долгой диагностики, говорит медицинский психолог Юлия Синявская.
Предугадать отклонение от норм поведения психиатр может только при глубоком исследовании личности. Да и сам призывник за 5-10 минут времени не откроется врачу: не расскажет, какие проблемы у него есть, что его тревожит, говорит Синявская.
Военный юрист Александр Латынин считает, что из-за отдаленности закрытого поселка Свободный в воинские части редко приезжают проверки. Он отметил, что смерть двух солдат произошла в ракетных войсках стратегического назначения России, контрольный орган которых — военная одноименная прокуратура.
За обычными воинскими частями надзирает военная прокуратура гарнизонных звеньев, а за воинскими частями РВСН надзирают военные одноименные прокуратуры, их всего 11 штук. И нередко бывает, что воинская часть находится на удалении 2-3 тысяч км от прокуратуры, рассказал он.
Два источника в ЗАТО Свободный сообщили TagilCity.ru, что в момент учений в воинскую часть приехала проверка из Москвы. От какого именно органа была направлена комиссия — не уточняют.
Не будь очередной проверки, не было бы выезда в лес, следовательно, и смерти одной точно. А второй солдат мог себя и в части убить, поверьте, это не последний такой случай. Офицеры тоже стреляются,сообщил источник из Свободного.
Смерть в воинской части, по словам источника, нередкое явление. Ранее, по его словам, от удара током ЛЭП скончался офицер этой воинской части под Нижним Тагилом. Эту версию подтверждали СМИ, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.