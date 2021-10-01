Доплату ко Дню пожилого человека получат пенсионеры Нижнего Тагила

На федеральном уровне доплаты к пенсиям ко Дню пожилого человека, отмечаемому 1 октября, никаких выплат не предусмотрено. Доплачивают своим пенсионерам сами регионы и муниципалитеты, исходя из своих финансовых возможностей. Нижний тагил также ежегодно поддерживает своих пенсионеров к празднику.

На местном уровне Нижний Тагил доплачивает к празднику неработающим пенсионерам, ранее трудившимся на бюджетных и государственных предприятиях, по 400 рублей. Выплаты в Тагиле происходят в беззаявительном режиме, пожилым людям не надо собирать кучу справок для получения прибавки, сообщает «Лайф». Помимо региональных выплат, столичные муниципалитеты также могут принять нормы по доплатам, правда, суммы доплат могут серьезно различаться. Например, Ярославская область ежегодно доплачивает неработающим пенсионерам к 1 октября по 500 рублей. Рязань выплачивает также по 500 рублей, но тем пенсионерам, что достигли 90-летия и старше. А вот Ненецкий автономный округ может позволить себе доплату некоторым категориям пенсионеров в 10 тысяч рублей, Челябинский регион 700 рублей. В некоторых регионах доплата к празднику полагается ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей или жителям и труженикам блокадного Ленинграда. Выплаты составляют от нескольких сотен до пары тысяч рублей. Напомним, ПФР России в беззаявительном режиме увеличивает выплаты пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста. С 1 января будущего года пенсии будут проиндексированы всем категориям пенсионеров.

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