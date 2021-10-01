Два тагильских педагога стали победителями конкурса «Лидер в образовании»

Два тагильских педагога стали победителями конкурса «Лидер в образовании»
Два тагильских педагога стали победителями конкурса «Лидер в образовании»
Сегодня, 13:57ОбществоФото: 1MI
Директор Школы № 85 Яна Поддубная и заведующая детским садом № 203 Наталья Вяткина заняли призовые места в конкурсе «Лидеры в образовании». Финал проходил в Екатеринбурге 30 сентября.

Педагогам предстояло выполнить три творческих задания — «Визитную карточку», провести «Педагогический совет» и рассказать свою точку зрения по актуальным вопросам образования за круглым столом с министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.

В результате Наталья Вяткина заняла второе место, а Яна Поддубная — третье.

В общей сложности заявки на участие в конкурсе подавали 18 руководителей из семи муниципальных образований. В финал из них вышли семь человек.

Фото:Управление образования Нижнего Тагила

Отмечается, что лучшие участники станут соискателями премии губернатора региона в 2021 году, которые выплачиваются работникам образования.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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